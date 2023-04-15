"Я иногда читал, что Роман мало работает. Это совсем не так. Он даже тренируется во второй половине дня, чтобы стать еще лучше.

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Почему Яремчук не попал в заявку на прошлый матч (против Серена в 32-м туре чемпионата Бельгии, – прим.)? Здесь очень жесткая конкуренция и нам приходится делать тяжелый выбор. Затем мы смотрим, кто лучше выступил или кто нужен, чтобы победить соперника", – цитирует Де Мила Voetbalkrant.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Яремчук и Одой не попали в заявку из-за их отношения к тренировочному процессу.

К слову, после увольнения Скотта Паркера Яремчук суммарно провел за Брюгге 38 минут (в двух матчах из четырех), результативными действиями не отличался. Улучшить свою статистику украинец сможет уже сегодня, 15 апреля: "черно-синие" на выезде сыграют очередной матч чемпионата Бельгии против Вестерло.

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