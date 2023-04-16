Ліга Жупіле, 33-й тур

Вестерло – Брюгге – 0:0

Наш 27-річний форвард, який востаннє забивав ще 19 жовтня минулого року, традиційно опинився на лавці для запасних. Проте і без нього Брюгге виглядав солідно.

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Гості тиснули протягом усього поєдинку, але конвертувати свою перевагу (22 удари проти 7) не змогли. На 67 хвилині відзначився Ферран Жутгла, але гол екс-нападника Барселони скасували після перегляду VAR.

Роман Яремчук з'явився на полі на 83-й. За цей час нічого серйозного створити не зумів. Фінальні 0:0. Брюгге набрав 56 балів та закріпився на 4 позиції. Щоб продовжити виступи у чемпіонській групі, команді українця необхідно перемагати в наступному матчі проти Ейпена або ж сподіватись на провали конкурентів.

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