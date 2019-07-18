Гент Яремчука, Безуса и Пластуна официально сыграет в Лиге Европы, не заняв еврокубковое место

Бельгийский Мехелен не допущен к участию в Лиге Европы сезона 2019/2020.

Апеляциний комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать бельгийский Мехелен на один сезон еврокубков, сообщает официальный сайт организации.

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Кубкового триумфатора Бельгии недавно признали причастным к финансовым махинациям. Злоупотребления связанные с подкупом игроков, судей и организацией договорных матчей. Мехелен лишили места в Лиге Жупиле (команда в сезоне 2018/19 одержала победу в первом дивизионе), отстранили на год от участия в Кубке Бельгии. Также команда начнет новый сезон с -12 очков.

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Поэтому, согласно статье 4.08 регламента Лиги Европы, место дисквалифицированной команды займет та команда, которая завоевала самое высокое место во внутреннем чемпионате после зоны еврокубков. В данном случае – это Гент, за который выступают трое представителей сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.