Яремчук, Пластун і Безус не впоралися із Сент-Трюйденом, Соболь стримав Стандард – день нічиїх для українців у Бельгії

Гент з українським тріо не зміг здолати Сент-Трюйден, а Соболь у складі Брюгге втримав лідерство у матчі з головним переслідувачем – підсумки 12 туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії, 12 тур

Брюгге – Стандард – 1:1

Голи: Окереке, 47 – Бастьєн, 5

Сент-Трюйден – Гент – 0:0

Ігровий день розпочав Едуард Соболь, який разом з Брюгге приймав другу команду чемпіонату – Стандард. Українець з'явився у основі, однак вже на 5 хвилині суперник вийшов уперед – Бастьєн легко прорвався по центру і реалізував вихід один на один з Міньйоле. Стандард вдало захищався до кінця першого тайму, тому команди пішли на перерву за переваги гостей.

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Філіпп Клеман знайшов правильні слова у роздягальні і його хлопці зрівняли рахунок вже на 47 хвилині. Окереке залишився без опіки в серці штрафного майданчика льєжців і спокійно відправив м'яч під ліву стійку – 1:1. Брюгге створив кілька небезпечних моментів до фінального свистка, однак забити другий гол не вдалося – нічия.

Поділом очок завершилося і протистояння Гента, в основі якого вийшли всі три представники збірної України – Яремчук, Безус і Пластун. На жаль, жодному з них не вдалося допомогти своїй команді розпечатати ворота середняка Сент-Трюйдена – сухі "нулі".

Втрата очок відкинула Гент на четверту сходинку (21 очко), а Брюгге (27 очок) продовжує лідирувати з перевагою в три пункти над Стандардом.

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