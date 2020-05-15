Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ

Нападающий Гента и сборной Украины в зимнее трансферное окно отклонил предложение клуба, выступающего в Английской Премьер-лиге.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

"Я могу сказать, что у Романа Яремчука было предложение из АПЛ этой зимой. Но это был не тот клуб, в который он бы хотел переехать. Название этого клуба не буду раскрывать, ведь с переходом не сложилось.

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И это даже хорошо, что на данный момент футболист сборной Украины имеет возможность выбирать, а не цепляться за первое попавшееся предложение. Но замечу, что предложение от клуба АПЛ было достаточно серьезным", – сказал журналист.

К слову, контракт Яремчука с Гентом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 24-летний форвард сборной Украины забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах.

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