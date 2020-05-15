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Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ

17:47 751 Читать на русском
Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ
Роман Яремчук (справа) /УАФ

Нападник Гента та збірної України у зимове трансферне вікно відхилив пропозицію клубу, що виступає в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Live.

"Я можу сказати, що у Романа Яремчука була пропозиція з АПЛ цієї зими. Але це був не той клуб, в який він би хотів переїхати. Назву цього клубу не розкриватиму, адже з переходом не склалося.

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І це навіть добре, що на даний момент футболіст збірної України має можливість вибирати, а не чіплятися за першу-ліпшу пропозицію. Але зауважу, що пропозиція від клубу АПЛ була досить серйозною", – сказав журналіст.

До слова, контракт Яремчука з Гентом розрахований до 30 червня 2023 року. В поточному сезоні 24-річний форвард збірної України забив 17 голів та віддав 4 асисти у 30 матчах.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Гент Гент Українці за кордоном Англія Бельгія Головне Роман Яремчук Роман Яремчук
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