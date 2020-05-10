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Яремчук поделился планами относительно своего будущего

22:37 26 Читати українською
Яремчук поделился планами относительно своего будущего
Роман Яремчук / Getty images

Нападающий Гента Роман Яремчук считает нецелесообразным жить воспоминаниями об интересе Ромы, которая пыталась купить нападающего сборной Украины летом 2019 года.

"Я думаю, что сейчас нет смысла возвращаться назад. Это уже история, хоть и приятная. Наверное, своей игрой я заслужил обратить на себя внимание. Если ты хорошо играешь, это нормально. Не хотелось бы, чтобы это было как-то периодически.

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Нужно много работать и тренироваться, чтобы сделать большой шаг в карьере. Где бы мне хотелось попробовать свои силы? Сейчас у меня нет мыслей об уходе из Гента. Я пережил травму и сейчас для меня самое главное – вернуть свои кондиции. Как только наберу форму, можно будет думать о переходе в какой-то топ-чемпионат", – сказал Яремчук в эфире прогами Великий футбол.

Напомним, в январе Яремчуку сделали операцию на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Рома Рома Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
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