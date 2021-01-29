Форвард сборной Украины не скрывает своего желания покинуть Гент. Сообщалось, что в приглашении Яремчука заинтересована итальянская Рома. Однако Олег Ящук, украинский футбольный агент, работающий в Бельгии, убежден, что зимой трансфер не состоится.

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"В Бельгии играл я, Сергей Серебренников, а учитывая наше нынешнее направление в работе, значит, что мы помогаем ребятам почувствовать вкус настоящего европейского футбола. Бельгийский чемпионат, это как трамплин для еще одного шага вверх.

Правда, не всем удается здесь закрепиться. Легче тому, кто знает местный язык или хотя бы английский. Наиболее популярный сейчас Роман Яремчук. Это неудивительно, когда форвард забивает. Роман в поле зрения. Хотя слухи (о европейских клубах. – прим.) небезосновательны, но считаю, что как минимум до конца чемпионата Яремчук отыграет за Гент", – цитирует Ящука Команда 1.

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