Гент не отпустит Яремчука за 12 млн евро – агент украинца назвал сумму, на которую рассчитывают бельгийцы
Сергей Серебренников, агент нападающего Гента Романа Яремчука, развеял слухи о потенциальном трансфере своего клиента.
"Я не знаю, есть ли у Гента предложение от Ромы на 12 млн евро за Романа. Более того, не верю в подобные новости. Не думаю, что сумма в 12 млн заставит клуб Яремчука рассмотреть вариант с его продажей.
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Насколько мне известно, как минимум до лета Гент не будет рассматривать его продажу. А переход сейчас маловероятен, так как сроки его продажи на бельгийцев не давят.
Осенью Роман переподписал контракт с Гентом на пять лет. Впереди Евро, поэтому к лету подписать Яремчука кому-либо, даже Роме, за такие деньги будет сложно. Думаю, сумма должна колебаться от 20 млн, чтобы Гент пошел на сделку", – цитирует Серебренникова Meta-ratings.com.ua.
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 18 матчей, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами.
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