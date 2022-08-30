Роман Яремчук вернулся в чемпионат Бельгии, где прошел самый успешный отрезок его карьеры.

Брюгге на своем официальном сайте подтвердил подписание украинца. Договор рассчитан на 4 года.

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Ранее инсайдеры сообщили, что Брюгге заплатит Бенфике 16 млн евро, еще 3 млн предусмотрены бонусами. Это новый трансферный рекорд действующих чемпионов Бельгии. В составе "черно-синих" выступает еще один представитель сборной Украины – защитник Эдуард Соболь. Брюгге будет играть в группе ЛЧ, где соперниками станут Байер, Атлетико и Порту.

Напомним, Яремчук знаком с Лигой Жупиле по 4 сезонам в Генте. Минувшим летом украинец перешел в Бенфику за 17 млн евро, однако закрепиться не сумел – 9 голов и 5 ассистов в 47 матчах за "орлов".

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