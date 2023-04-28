Яремчук тренировался индивидуально, что свидетельствует о том, что украинец не сыграет против Генка. Наставник Брюгге Рик Де Мил рассказал о ситуации в команде.

Яремчук снова получил приговор от тренера Брюгге – черная полоса продолжается

"Бьюкенен, Нильсен, Аудор и Хендри выбыли из-за травм в воскресной игре. Яремчук очень болен и находится под сомнением. На этой неделе он тренировался индивидуально", – приводит слова Де Мила официальный твиттер Брюгге.

К слову, Брюгге встретится с Генком уже в воскресенье, 30 апреля. Генк сейчас является лидером первенства, а Брюгге занимает четвертое место.

Яремчук провалився у Брюгге: причини, наслідки, наскільки реальне повернення в Динамо і всюдисущий Ребров