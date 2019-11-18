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СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Сборной Украины устроили теплый прием после триумфального завершения отбора на Евро-2020 – атмосферные фото

09:40 190 Читати українською

Вчера, 17 ноября, национальная команда вернулась в Украину после заключительного матча квалификации против Сербии.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Подопечные Андрея Шевченко, вырвав ничью против сербов – 2:2, впервые в истории сборной Украины завершили отбор без единого поражения.

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В аэропорту "Борисполь" команду и тренерский штаб встретили многочисленные болельщики с национальными флагами, овациями и скандированиями: "Молодцы! Украина! Браво!" – сообщает пресс-служба УАФ.

"Сине-желтые" набрали 20 очков и уверенно выиграли отборочную группу В, опередив действующих чемпионов континента – Португалию. Украина гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро-2020. Церемония жеребьевки пройдет 30 ноября в Бухаресте и начнется в 19:00 по Киеву.

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