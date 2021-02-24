"Буйволы" проводят неудачный текущий сезон. Одной из реакций станет кадровая революция. Клуб планирует подписать около десяти новых футболистов, но отпустить придется столько же, сообщает Voetbal Magazine.

Руководство Гента гарантирует Яремчуку его трансфер летом – СМИ озвучило условие

По информации издания, в списке "на выход" оказались все три украинских легионера. Гент был бы не против сохранить Яремчука, но форвард сборной Украины сам хочет уйти. Руководство уже пообещало Роману не препятствовать трансферу летом. После завершения сезона им точно придется искать новое место работы.

Другая судьба у Игоря Пластуна и Романа Безуса. С ними были готовы попрощаться даже зимой, но футболисты решили остаться в бельгийском клубе, чтобы находиться в поле зрения национальной команды перед чемпионатом Европы.

Добавим, что в нынешнем сезоне Яремчук сыграл за Гент 30 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач. В активе Безуса 24 поединка (1+4), а Пластун появлялся на поле 14 раз и успел отличиться двумя голами.

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