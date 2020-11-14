Яремчук может перейти в Брюгге зимой, – бельгийские СМИ
12:32 - Читати українською
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к смене клуба.
Украинский форвард Гента Роман Яремчук может стать одноклубником партнера по сборной Эдуарда Соболя.
Германия – Украина: Яремчук сделал смелое заявление перед встречей с Бундестим
Брюгге продолжает поиски нападающего и может попытаться подписать украинца зимой, сообщает издание Voetbalbelgie. Главный тренер "черно-синих" Филипп Клеман лично заинтересован в сотрудничестве с Яремчуком.
Напомним, ранее СМИ заявляли, что форвард мог перейти в Брюгге во время летнего трансферного окна, однако стороны не смогли договориться. Контракт Яремчука с Гентом действует до лета 2023 года.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter