Украинский форвард Гента Роман Яремчук может стать одноклубником партнера по сборной Эдуарда Соболя.

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Брюгге продолжает поиски нападающего и может попытаться подписать украинца зимой, сообщает издание Voetbalbelgie. Главный тренер "черно-синих" Филипп Клеман лично заинтересован в сотрудничестве с Яремчуком.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что форвард мог перейти в Брюгге во время летнего трансферного окна, однако стороны не смогли договориться. Контракт Яремчука с Гентом действует до лета 2023 года.

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