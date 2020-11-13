Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями относительно товарищеской встречи с Польшей, а также рассказал о настрое на матч против Германии.

"Считаю, что в матче с Польшей все игроки выкладывались на максимум. Мы показали неплохую игру, но результата, к сожалению, не достигли. Думаю, что мы проведем работу над ошибками и в следующих поединках будем действовать лучше.

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Моя задача – забивать голы, но мы играем против сильных команд. Надо работать, и голы придут. Думаю, что матч с поляками придаст нам опыта. Такие игры помогают лучше подготовиться к официальным встречам. Рад, что есть такая возможность – играть против сильных сборных. Каждый поединок за национальную команду – это плюс, это престиж, и каждый будет выкладываться, чтобы в такое сложное время порадовать болельщиков.

Германия? Будем ставить максимальные задачи. В составе немцев немало звезд мирового футбола из топ-клубов, но мы не боимся и будем стараться показать свой максимум. Игра будет проходить в Германии, без болельщиков соперника, поэтому нам будет немного легче", – поделился Яремчук в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, Украина встретится с немцами уже завтра, 14 ноября, в рамках Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

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