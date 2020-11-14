Український форвард Гента Роман Яремчук може стати одноклубником партнера по збірній Едуарда Соболя.

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Брюгге продовжує пошуки нападника і може спробувати підписати українця взимку, повідомляє видання Voetbalbelgie. Головний тренер "чорно-синіх" Філіпп Клеман особисто зацікавлений у співпраці з Яремчуком.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що форвард міг перейти в Брюгге під час літнього трансферного вікна, однак сторони не змогли домовитись. Контракт Яремчука з Гентом діє до літа 2023 року.

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