Яремчук може перебратися до Брюгге взимку, – бельгійські ЗМІ
12:32 - Читать на русском
Нападник збірної України Роман Яремчук близький до зміни клубу.
Український форвард Гента Роман Яремчук може стати одноклубником партнера по збірній Едуарда Соболя.
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Брюгге продовжує пошуки нападника і може спробувати підписати українця взимку, повідомляє видання Voetbalbelgie. Головний тренер "чорно-синіх" Філіпп Клеман особисто зацікавлений у співпраці з Яремчуком.
Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що форвард міг перейти в Брюгге під час літнього трансферного вікна, однак сторони не змогли домовитись. Контракт Яремчука з Гентом діє до літа 2023 року.
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