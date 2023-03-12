Испанский форвард является главной целью Лацио на летнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

Яремчук входит в топ-4 игроков Брюгге по зарплате – стали известны доходы украинца

Интересно, что форвард Брюгге является далеко не единственным вариантом усиления "орлов". Лацио также намерен подписать хавбека Фрайбурга Роланда Шаллая и готовит 14-15 млн евро, а еще рассматривает подписание Льюиса Фергюсона на случай продажи Милинковича-Савича.

К слову, Жутгла является главным конкурентом Яремчука в Брюгге. Испанец сыграл в 35 поединках в этом сезоне, в которых отметился 10 голами и 8 ассистами.

Брюгге залег на дно в Лиссабоне – Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в 1/4 финала ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты