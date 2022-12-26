Боссы Бенфики готовятся к возможному прощанию с главным тренером Жорже Жезушем.

Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека, который остается без работы, является одним из претендентов на место наставника Бенфики, сообщает Calciomercato.

Бенфика не спешит увольнять Жезуша – клуб Яремчука не хочет платить неустойку

Также в список кандидатов вошли Нуну Эшпириту Санту и Андреа Пирло. Будущее действующего тренера "орлов" Жорже Жезуша остается под вопросом. Руководство клуба имеет претензии к последним результатам команды, несмотря на выход португальцев из группы Лиги чемпионов.

После 15 туров местного первенства Бенфика расположилась на третьей строчке.

Яремчук едва не спровоцировал драку в Кубке Португалии – Бенфика позорно уступила Порту и вылетела