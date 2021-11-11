"Яремчук – людина з іменем, яка показала себе у Європі. Насправді сьогодні, я вважаю, це лідер національної збірної України. Це не просто лідер своєї збірної, він ще й лідер своєї команди – клубу європейського рівня. Це висококласний футболіст, який надалі може показати великі здобутки. Я його прирівнюю, що він може заграти десь на рівні Андрія Шевченка.

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Що стосується Довбика, теж непоганий гравець, більше йому впевненості, більше ігрової практики давали б.

Сікана тягне Петраков. Ну Сікан, я вважаю, непоганий хлопчина, він чудово володіє всіма футбольними даними. У нього є швидкість, відчуття гола та забивні моменти – все йому притаманне. Можливо, він ще молодий і це відіграє велику роль. Хоча тренер йому довіряє, значить він заслуговує на місце у складі, заслуговує перебувати у збірній України", – сказав Гецко для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Україна проведе спаринг з Болгарією, а 16 листопада матч проти Боснії в рамках відбору до ЧС-2022.

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