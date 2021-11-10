Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко "поздравил" Дениса Гармаша с возвращением в национальную команду.

Денис Гармаш и Андрей Ярмоленко / фото из открытых источников

Игроки сборной Украины выполняли упражнение на контроль мяча, перепасовываясь в круге. Гармаш же был одним из двух футболистов, которые должны были перехватить передачу.

"Мы с Малиновским перевернули эту страницу": Петраков – о ситуации в сборной, вызове Гармаша и состоянии Ярмоленко

Ярмоленко умудрился эффектно пробросить мяч среди ног своему экс-одноклубнику. "Рад снова видеть Гармаша в сборной", – подписал Ярмоленко видео в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11-го числа – товарищеский против Болгарии, а 16-го – завершающий матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Петраков удивил заявкой сборной Украины на матч жизни – большая разница с Шевченко, 2 ключевых хода