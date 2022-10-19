На 66-й минуте украинский нападающий Брюгге Роман Яремчук забил в ворота Сент-Трюйдена в рамках встречи 13-го тура чемпионата Бельгии. Форвард ждал выхода на поле Ноа Ланга, чтобы отличиться. Едва нидерландец вышел на замену, не прошло и двух минут, как ему удалось оформить голевой пас на Яремчука. "Кажется, что дело сделано и игра досрочно окончена", – написало издание Sporza в своём текстовом онлайне после того как Яремчук сделал счёт 2:0.

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Напомним, сегодня Sporza вышла с материалом под названием "16 миллионов и всего один гол: когда окупится рекордное приобретение Романа Яремчука?". В этой статье издание раскритиковало украинского форварда и призвало его к немедленному ответу. Яремчук долго молчать не стал, и сразу же передал привет газете голом.

Этот гол в ворота Сент-Трюйдена стал для Романа вторым в текущем чемпионате.

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