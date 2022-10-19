На 66-й хвилині український нападник Брюгге Роман Яремчук забив у ворота Сент-Трюйдена у рамках зустрічі 13 туру чемпіонату Бельгії. Форвард чекав виходу на поле Ноа Ланга, щоб відзначитись. Щойно нідерландець вийшов на заміну, не минуло й двох хвилин, як йому вдалося оформити гольовий пас на Яремчука. "Здається, що справа зроблена і гра достроково закінчена", – написало видання Sporza у своєму текстовому онлайні після того, як Яремчук зробив рахунок 2:0.

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Нагадаємо, сьогодні газета Sporza вийшла з матеріалом під назвою "16 мільйонів і лише один гол: коли окупиться рекордне придбання Романа Яремчука?" У цій статті видання розкритикувало українського форварда та закликало його до негайної відповіді. Яремчук довго мовчати не став, і одразу передав привіт виданню голом.

Цей гол у ворота Сент-Трюйдена став для Романа другим у поточному чемпіонаті.

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