Лига чемпионов. Квалификация, 2 раунд

Динамо Загреб – Омония – 2:0

Голы: Майер, 65, Якич, 81

Ференцварош – Жальгирис – 2:0

Голы: Узуни, 25, Нгуэн, 39

Незабитый пенальти: Узуни, 90+2

Омония более часа держалась в гостях у загребского Динамо. В конце концов, хорваты благодаря Ловро Майеру, который оформил гол+пас, с очень хорошим гандикапом и шансами пройти в следующий раунд поедут на Кипр.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтеру повезло – как это было

Ференцварош также сделал уверенный шаг к продолжению борьбы в главном клубном турнире Европы. "Фради" обеспечили себе необходимый результат еще до перерыва. Сначала Узуни воспользовался пасом Райана Ммаэ и метров с 11-ти переправил мяч в сетку, а позже Нгуэн с линии штрафной удвоил преимущество. На последних минутах Узуни мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

Заметим, что в составе хозяев с первых минут сыграли оба украинца. Игорь Харатин провел на поле весь матч, а Александр Зубков на 69-й минуте уступил место Роберту Маку. К слову, вингер сборной Украины был едва ли не самым активным игроком матча в первом тайме. Зубков имел целых три неплохих возможности забить: однажды спас голкипер, а другие два выстрела совсем немного разминулись с целью.

Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – представлення суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів