Лига Европы: Тоттенхэм разгромил ЛАСК, Хоффенхайм обыграл Црвену Звезду, фиаско Яремчука и Ко
Стартовал групповой раунд Лиги Европы. В рамках первого тура победы одержали Тоттенхэм, Антверпен, Слован и Хоффенхайм. Обзор матчей на "Футбол 24".
Лига Европы, 1 тур
Группа J
Тоттенхэм – ЛАСК – 3:0
Голы: Моура, 18, Андраде, 27 (аг), Сон, 84
Лудогорец – Антверпен – 1:2
Голы: Игинио, 46 – Геркенс, 63, Рафаэлов, 70
Группа К
Вольфсберг – ЦСКА – 1:1
Голы: Линдль, 42 (пен) – Гайч, 5
Динамо Загреб – Фейеноорд – 0:0
Нереализованный пенальти: Бергейс, 8 (Ф)
Группа L
Слован – Гент – 1:0
Гол: Юсуф, 29
Хоффенхайм – Црвена Звезда – 2:0
Голы: Баумгартнер, 64, Даббур, 90+4
Тоттенхэм принимал ЛАСК и вышел на матч без мощного дуэта Кейна и Сона. Однако хватило Винисиуса, Моуры, Ламелы и Бейла – они справились с австрийской обороной. Бразильцы организовали первый гол, а Бейл с Ламелой (вследствие классного рейда Регилона) – второй. После прострела Гарета мяч в собственные ворота срезал конкурент Чеберко по позиции Андраде. Сам украинец просидел весь матч в запасе. Разгромным счет сделал Сон, который появился на замену.
Лестер разгромил Зарю благодаря детским ошибкам в ЛЕ – игрок сборной Украины не попал в пустые. 2 привозенных гола
"Шпоры" победили и возглавили группу J. В параллельном поединке квартета Антверпен устроил камбэк против Лудогорца. На красивый гол Игинио бельгийцы ответили результативными ударами Геркенса и Рафаэлова – первый забил после углового, а второй воспользовался подарком обороны.
***
ЦСКА обменялся голами с Вольфсбергом. Гайч и Влашич в дебюте встречи вывели россиян вперед, однако лидер австрийцев Линдль сравнял счет с пенальти. Хозяева неожиданно отвоевали ничью. В другом матче группы К загребское Динамо и Фейеноорд выдали неплохую битву. Голландцы были ближе к победе, но даже с пенальти не забили. В итоге – две ничьи, у всех по 1 очку.
***
Гент поехал в гости к Словану в Либерец. В стартовом составе "буйволов" из украинцев появился только Яремчук – Безус и Пластун остались в запасе. Бельгийцы имели ощутимое игровое преимущество, но реализовать свои шансы не могли. Яремчук создал хорошую возможность партнеру (он не забил), а затем сам упустил перспективный момент, не попав в дальний угол. А Слован вырвал победу – Юсуф воспользовался провалом обороны Гента.
Хоффенхайм переиграл Црвену Звезду по всем параметрам, но только дважды поразил ворота. Баумгартнер замкнул подачу Руди с правого фланга, а Даббур поставил жирную точку в компенсированное время. Слован и Хоффенхайм лидируют в группе L, а Гент и Црвена Звезда усложнили себе задачу на выход в плей-офф.
Лига Европы: Бенфика перестреляла Лех, яркое шоу от Гетце и Гранады, АЗ шокировал Наполи, гол Рейнджерс с центра поля