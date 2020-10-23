Лига Европы, 1 тур

Группа J

Тоттенхэм – ЛАСК – 3:0

Голы: Моура, 18, Андраде, 27 (аг), Сон, 84

Лудогорец – Антверпен – 1:2

Голы: Игинио, 46 – Геркенс, 63, Рафаэлов, 70

Группа К

Вольфсберг – ЦСКА – 1:1

Голы: Линдль, 42 (пен) – Гайч, 5

Динамо Загреб – Фейеноорд – 0:0

Нереализованный пенальти: Бергейс, 8 (Ф)

Группа L

Слован – Гент – 1:0

Гол: Юсуф, 29

Хоффенхайм – Црвена Звезда – 2:0

Голы: Баумгартнер, 64, Даббур, 90+4

Тоттенхэм принимал ЛАСК и вышел на матч без мощного дуэта Кейна и Сона. Однако хватило Винисиуса, Моуры, Ламелы и Бейла – они справились с австрийской обороной. Бразильцы организовали первый гол, а Бейл с Ламелой (вследствие классного рейда Регилона) – второй. После прострела Гарета мяч в собственные ворота срезал конкурент Чеберко по позиции Андраде. Сам украинец просидел весь матч в запасе. Разгромным счет сделал Сон, который появился на замену.

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"Шпоры" победили и возглавили группу J. В параллельном поединке квартета Антверпен устроил камбэк против Лудогорца. На красивый гол Игинио бельгийцы ответили результативными ударами Геркенса и Рафаэлова – первый забил после углового, а второй воспользовался подарком обороны.

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ЦСКА обменялся голами с Вольфсбергом. Гайч и Влашич в дебюте встречи вывели россиян вперед, однако лидер австрийцев Линдль сравнял счет с пенальти. Хозяева неожиданно отвоевали ничью. В другом матче группы К загребское Динамо и Фейеноорд выдали неплохую битву. Голландцы были ближе к победе, но даже с пенальти не забили. В итоге – две ничьи, у всех по 1 очку.

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Гент поехал в гости к Словану в Либерец. В стартовом составе "буйволов" из украинцев появился только Яремчук – Безус и Пластун остались в запасе. Бельгийцы имели ощутимое игровое преимущество, но реализовать свои шансы не могли. Яремчук создал хорошую возможность партнеру (он не забил), а затем сам упустил перспективный момент, не попав в дальний угол. А Слован вырвал победу – Юсуф воспользовался провалом обороны Гента.

Хоффенхайм переиграл Црвену Звезду по всем параметрам, но только дважды поразил ворота. Баумгартнер замкнул подачу Руди с правого фланга, а Даббур поставил жирную точку в компенсированное время. Слован и Хоффенхайм лидируют в группе L, а Гент и Црвена Звезда усложнили себе задачу на выход в плей-офф.

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