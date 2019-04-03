Яремчук и Безус не спасли Гент от поражения Стандарду

Гент, за который выступают украинские легионеры, на своем поле проиграл Стандарду во 2-м туре чемпионской группы первенства Бельгии.

Бельгия, Чемпионская группа, 2-й тур

Гент – Стандард – 1:2

Голы: Верстрате, 46 – Эмон, 45, Марин, 90 (пенальти)

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"Буйволы" пропустили выпад гостей перед свистком на перерыв – Косанович навесил со штрафного, а Рено Эмон головой отправил мяч в угол ворот. Отыгрался Гент на старте второй половины игры, когда Верстрате сыграл на подборе и классным ударом с лета метров с 25-ти пробил кипера Стандарда.

Однако, удержать хотя бы ничью хозяева не смогли. Тот же Верстрате сфолил против Косановича и арбитр с помощью VAR назначил пенальти. К отметке подошел Разван Марин и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что форвард Роман Яремчук провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку, а хавбек Роман Безус вышел на замену на 73-й минуте.