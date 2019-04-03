toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Яремчук і Безус не врятували Гент від поразки Стандарду

23:41 48 Читать на русском
Яремчук і Безус не врятували Гент від поразки Стандарду
Гент – Стандард / твіттер Гента

Гент, за який виступають українські легіонери, на власному полі програв Стандарду в 2-му турі чемпіонської групи першості Бельгії.

Бельгія, Чемпіонська група, 2-й тур

Гент – Стандард – 1:2

Голи: Верстрате, 46 – Емон, 45, Марін, 90 (пенальті)

Ференцварош Реброва програв Віді та вилетів з Кубка Угорщини

"Буйволи" пропустили випад гостей перед свистком на перерву – Косановіч навісив зі штрафного, а Рено Емон головою відправив м'яч у кут воріт. Відігрався Гент на стартій другої половини гри, коли Верстрате зіграв на підборі й класним ударом із льоту метрів із 25-ти пробив кіпера Стандарда.

Однак, втримати бодай нічию господарі не змогли. Той же Верстрате сфолив проти Косановіча й арбітр за допомогою VAR призначив пенальті. До позначки підійшов Разван Марін і впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Відзначимо, що форвард Роман Яремчук провів на полі всі 90 хвилин і отримав жовту картку, а хавбек Роман Безус вийшов на заміну на 73-й хвилині.

Теги
Українці за кордоном Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус Гент Гент Стандард Стандард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
31
хв
Севілья
20:30
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук