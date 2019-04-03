Яремчук і Безус не врятували Гент від поразки Стандарду

Гент, за який виступають українські легіонери, на власному полі програв Стандарду в 2-му турі чемпіонської групи першості Бельгії.

Бельгія, Чемпіонська група, 2-й тур

Гент – Стандард – 1:2

Голи: Верстрате, 46 – Емон, 45, Марін, 90 (пенальті)

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"Буйволи" пропустили випад гостей перед свистком на перерву – Косановіч навісив зі штрафного, а Рено Емон головою відправив м'яч у кут воріт. Відігрався Гент на стартій другої половини гри, коли Верстрате зіграв на підборі й класним ударом із льоту метрів із 25-ти пробив кіпера Стандарда.

Однак, втримати бодай нічию господарі не змогли. Той же Верстрате сфолив проти Косановіча й арбітр за допомогою VAR призначив пенальті. До позначки підійшов Разван Марін і впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Відзначимо, що форвард Роман Яремчук провів на полі всі 90 хвилин і отримав жовту картку, а хавбек Роман Безус вийшов на заміну на 73-й хвилині.