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Яремчук, Безус и Пластун получили нового главного тренера – он открыл Роналду и выбивал Карпаты из Лиги Европы

00:03 - Читати українською
Яремчук, Безус и Пластун получили нового главного тренера – он открыл Роналду и выбивал Карпаты из Лиги Европы
Ласло Болони / Сайт Гента

Гент оперативно нашел главного тренера после разрыва контракта с Йесом Торупом.

Работу с командой продолжит 67-летний румын Ласло Болони, информирует официальный сайт "буйволов". Контракт рассчитан на два сезона.

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Опытный Болони успел поработать во многих командах из разных уголков мира – Нанси, сборная Румынии, Спортинг Л, Ренн, Монако, Аль-Джазира, Стандард, Аль-Вахда, Ланс, ПАОК, Аль-Хор, Аль-Иттихад. Его последним местом работы был Антверпен, который он покинул в мае этого года. К слову, именно под руководством Болони в Спортинге дебютировал тогда еще юный Криштиану Роналду, а ПАОК румына выбивал львовские Карпаты в квалификации Лиги Европы 2011/12.

Напомним, Гент провально начал чемпионат Бельгии, проиграв два стартовых матча. Вскоре Яремчук, Пластун, Безус и компания начнут путь в квалфикации Лиги чемпионов.

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Роман Роман Яремчук Украинцы за рубежом Ласло Ласло Болони Роман Роман Безус Игорь Игорь Пластун Гент Гент Бельгия
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