Яремчук, Безус и Пластун получили нового главного тренера – он открыл Роналду и выбивал Карпаты из Лиги Европы

Работу с командой продолжит 67-летний румын Ласло Болони, информирует официальный сайт "буйволов". Контракт рассчитан на два сезона.

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Опытный Болони успел поработать во многих командах из разных уголков мира – Нанси, сборная Румынии, Спортинг Л, Ренн, Монако, Аль-Джазира, Стандард, Аль-Вахда, Ланс, ПАОК, Аль-Хор, Аль-Иттихад. Его последним местом работы был Антверпен, который он покинул в мае этого года. К слову, именно под руководством Болони в Спортинге дебютировал тогда еще юный Криштиану Роналду, а ПАОК румына выбивал львовские Карпаты в квалификации Лиги Европы 2011/12.

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