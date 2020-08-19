Шахов после вылета из Серии А остался без тренера

Итальянский Лечче решил прекратить сотрудничество с Фабио Ливерани, который был главным тренером команды.

Специалист не смог сохранить "желто-красных" в Серии А. 19 августа Лечче на официальном сайте объявил об отставке Ливерани.

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Добавим, что Фабио возглавил команду еще в марте 2017 года и в прошлом сезоне вывел ее в Серию А, но "волки" не смогли закрепиться в элите, вылетев обратно в Серию В. Лечче завершил сезон на 17-м месте, имея худшую защиту в лиге – 85 пропущенных мячей.

К слову, за Лечче выступает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов. Хавбек провел 24 поединка в составе итальянского клуба, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

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