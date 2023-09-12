Во вторник, 12 сентября, Япония победила Турцию в товарищеском матче со счётом 4:2.

Товарищеский матч

Япония – Турция – 4:2

Голы: Ито, 15, 78 (с пенальти), Накамура, 28, 36 – Кабак, 44, Йылдырым, 61

Встреча состоялась на нейтральной территории в бельгийском Генке. Наставник турецкой команды Штефан Кунц осознанно видоизменил состав, предоставив игровую практику игрокам, которые остались в запасе на последний матч с Арменией.

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Возможно, это отчасти объясняется тотальным преимуществом азиатской команды в первом тайме – к 36-й минуте подопечные Хадзимэ Мориясу вели со счётом 3:0. В конце концов Кабак и Йылдырым ответили голами на дубли Ито и Накамуры, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти игру.

Как информирует Fanatik, под конец встречи турецкие болельщики не выдержали и начали требовать от Кунца подать в отставку. Если увольнение Кунца случится, сборная Японии "уволит" второго наставника за неделю. После победы над Германией со счётом 4:1 Немецкий футбольный союз уволил главного тренера "манншафт" Ханси Флика.