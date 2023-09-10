Бундестим разгромно проиграла Японии в контрольном матче. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Германия готовится к домашнему Евро-2024 с помощью товарищеских матчей. В этом году немцы провели шесть спаррингов и выиграли только один. Вчера команда Ганси Флика перед собственными болельщиками проиграла Японии.

Германия неожиданно разгромно проиграла Японии – Бундестим без побед уже 5 поединков

Бундестим пропустила быстрый гол после фланговой атаки, которую завершил Ито. В середине тайма Сане с паса Вирца сравнял счёт, но Япония сразу забила второй, еще раз прорвав левый фланг Германии.

Во втором тайме немецкая защита много проваливалась, только тер Штеген сохранял счет приличным. Однако в конце матча гости все равно организовали два гола благодаря классным передачам Кубо.