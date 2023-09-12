Японія розбила Туреччину в товариському матчі – команда Моріясу може "звільнити" другого тренера поспіль
У вівторок, 12 вересня, Японія перемогла Туреччину в товариському матчі з рахунком 4:2.
Товариський матч
Японія – Туреччина – 4:2
Голи: Іто, 15, 78 (з пенальті), Накамура, 28, 36 – Кабак, 44, Йилдирим, 61
Зустріч відбулася на нейтральній території в бельгійському Генку. Наставник турецької команди Штефан Кунц усвідомлено видозмінив склад, надавши ігрову практику гравцям, які залишилися в запасі на останній матч із Вірменією.
Німеччина – Японія – 1:4 – відео голів і огляд матчу
Можливо, це частково пояснюється тотальною перевагою азіатської команди в першому таймі – до 36-ї хвилини підопічні Хадзіме Моріясу вели з рахунком 3:0. Зрештою Кабак і Йилдирим відповіли голами на дублі Іто і Накамури, але цього виявилося недостатньо, щоб врятувати гру.
Як інформує Fanatik, під кінець зустрічі турецькі вболівальники не витримали і почали вимагати від Кунца подати у відставку. Якщо звільнення Кунца станеться, збірна Японії "звільнить" другого наставника за тиждень. Після перемоги над Німеччиною з рахунком 4:1 Німецький футбольний союз звільнив головного тренера "манншафт" Гансі Фліка.