У вівторок, 12 вересня, Японія перемогла Туреччину в товариському матчі з рахунком 4:2.

Товариський матч

Японія – Туреччина – 4:2

Голи: Іто, 15, 78 (з пенальті), Накамура, 28, 36 – Кабак, 44, Йилдирим, 61

Зустріч відбулася на нейтральній території в бельгійському Генку. Наставник турецької команди Штефан Кунц усвідомлено видозмінив склад, надавши ігрову практику гравцям, які залишилися в запасі на останній матч із Вірменією.

Німеччина – Японія – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Можливо, це частково пояснюється тотальною перевагою азіатської команди в першому таймі – до 36-ї хвилини підопічні Хадзіме Моріясу вели з рахунком 3:0. Зрештою Кабак і Йилдирим відповіли голами на дублі Іто і Накамури, але цього виявилося недостатньо, щоб врятувати гру.

Як інформує Fanatik, під кінець зустрічі турецькі вболівальники не витримали і почали вимагати від Кунца подати у відставку. Якщо звільнення Кунца станеться, збірна Японії "звільнить" другого наставника за тиждень. Після перемоги над Німеччиною з рахунком 4:1 Німецький футбольний союз звільнив головного тренера "манншафт" Гансі Фліка.