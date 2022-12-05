"Японцы сражаются как самураи": тренер сборной Хорватии выразил опасение по поводу матча 1/4 финала ЧМ-2022
Главный тренер "клетчатых" Златко Далич поделился ожиданиями от поединка против Японии.
"Самое главное, что мы уважаем нашего соперника, они обыграли двух чемпионов мира, Испанию и Германию.
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Они оказались в невыгодном положении после первого тайма матча с испанцами, но проявили характер, менталитет и качество. Я говорю своим игрокам, что мы не должны никого недооценивать. Знаем, что японцы сражаются как самураи, это их прерогатива.
Должны настроиться на это, если хотим двигаться вперед. Я очень надеюсь выиграть в основное время и не доводить матч до экстра-таймов и серии пенальти. В прошлом чемпионате мира мы победили в дополнительное время в нескольких встречах благодаря уверенности в себе. У нас менталитет, похожий на японский, мы не сдаемся. Хорватия готова бороться", – цитирует Далича официальный сайт Федерации футбола Хорватии.
Напомним, поединок между Японией и Ховатией состоится уже сегодня, 5 декабря. Начало встречи в 17:00.