"Самое главное, что мы уважаем нашего соперника, они обыграли двух чемпионов мира, Испанию и Германию.

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Они оказались в невыгодном положении после первого тайма матча с испанцами, но проявили характер, менталитет и качество. Я говорю своим игрокам, что мы не должны никого недооценивать. Знаем, что японцы сражаются как самураи, это их прерогатива.

Должны настроиться на это, если хотим двигаться вперед. Я очень надеюсь выиграть в основное время и не доводить матч до экстра-таймов и серии пенальти. В прошлом чемпионате мира мы победили в дополнительное время в нескольких встречах благодаря уверенности в себе. У нас менталитет, похожий на японский, мы не сдаемся. Хорватия готова бороться", – цитирует Далича официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

Напомним, поединок между Японией и Ховатией состоится уже сегодня, 5 декабря. Начало встречи в 17:00.

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