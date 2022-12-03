Капитан "клетчатых" Лука Модрич заверил, что не собирается покидать национальную команду после Мундиаля в Катаре.

"Нет, я не покидаю национальную команду. Я чувствую, что в хорошей форме, чувствую себя очень хорошо и останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор.

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Люди говорят, что я должен покинуть сборную и сосредоточиться на клубном футболе. Я не согласен", – цитирует Модрича Madrid Xtra.

Напомним, сборная Хорватии завершила групповой этап ЧМ-2022 на второй строчке, набрав 5 очков. В 1/8 финала "клетчатые" сыграют с Японией. Встреча состоится в понедельник, 5 декабря, в 17:00.

На счету 37-летнего Модрича рекордные 158 матчей за сборную Хорватию, в которых он забил 23 гола.

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