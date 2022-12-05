Сборные Японии и Хорватии поборются за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

5 декабря, 17:00, г. Эль-Вакра, стадион "Аль-Джануб"

Главный арбитр: Исмаиль Эльфат (США)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

От сборной Хорватии ожидали провала на Евро-2020, хотя по большому счету фиаско должно было произойти еще в 2018-м. По статистике на российском Мундиале "клетчатые" стали 22-ми по количеству ударов и 19-ми по xG без пенальти, а уже на чемпионате Европы мы увидели дико заточенный на кроссы коллектив со слабеньким позиционным наступлением. На ЧМ-2022 проблемы никуда не исчезли – подопечные Златко Далича идут девятыми среди участников плей-офф по ожидаемым голам, а по ожидаемым пропущенным команда вообще 12-я.

Трудности принято списывать на старость сборной. Действительно – средний возраст основы Хорватии в трех матчах в группе составил 29,3 года. Модричу уже 37, Ловрену и Перишичу – 33, Крамаричу – 31, Брозовичу – 30. Все они являются ведущими игроками Златко Далича. Тем не менее, в отличие от той же престарелой Бельгии, футболисты не падали духом до Мундиаля, что вылилось в отсутствие поражений и всего один пропущенный гол на групповом этапе.

Между тем, соперники у хорватов были очень сложными. Крутое Марокко продемонстрировало один из лучших оборонительных перформансов на ЧМ-2022, выиграв свой квартет, а Канада благодаря своему прессингу должна была громить Бельгию. Да и "красные дьяволы" в последнем матче смогли собраться. И все равно в плей-офф играют подопечные Златко Далича.

Главным минусом "клетчатых" в Катаре остается качество позиционного наступления. Когда соперник закрывается, вскрыть защитный блок становится очень трудно. Показательным оказался поединок с марокканцами, где было нанесено всего 5 выстрелов по воротам Буну – при 64% владения команда отдала всего 3 передачи с игры под удар.

Карта игровых связей в той встрече прекрасно демонстрирует эту слабость. Можно увидеть постоянные перекаты между защитниками, Модрич и Брозович на одной линии с защитниками, зато на чужой трети поля нет никого.

Но почему тогда Хорватия играет в плей-офф? Потому что она остается топовой в плане работы под прессингом. Как только на "клетчатых" начинают давить, подопечные Златко Далича ныряют в свою стихию – разгром Канады служит ярким подтверждением. Благодаря коротким розыгрышам от ворот и магическому треугольнику в центре этот коллектив практически нереально запрессинговать.

У команды подобран идеальный состав для такого футбола. Брозович – второй лучший полузащитник Европы по количеству ожидаемых голов во владениях, в которых игрок пасовал под прессингом. Ковачич является вторым после Тьяго Алькантары хавбеком АПЛ по точности передач под давлением в течение трех последних сезонов. Модрич даже в статистике не нуждается, чтобы все поверили в его крутость – и он провел лучший сезон в карьере.

К тому же, Хорватия проявляет способность адаптироваться. В частности, бельгийцы пытались удивить их гибридной схемой, перестраиваясь с 3-4-3 с мячом на 4-2-3-1 без него – при этом Карраско делал ширину на фланге в атаке, а при обороне становился третьим центрбеком. Роберто Мартинес пытался нивелировать преимущество соперника в центральной зоне, однако "клетчатые" благодаря опусканию Крамарича и перестройкам между 4-5-1 и 5-4-1 смогли нейтрализовать этот ход.

В атаке же они разрывали "дьяволов" через фланги, а во втором тайме команда уже не позволяла делать много касаний на своей трети поля. Все моменты Бельгии после перерыва прилетели вследствие контратак. Словом, Хорватия показала, как нужно выступать на ЧМ в предпенсионном возрасте – не ныть, как Де Брюйне и Ко, а компенсировать свои недостатки грамотным гейм-менеджментом и работой от собственных сильных сторон.

Сегодняшним соперником "клетчатых" является гроза авторитетов. Никто не верил в Японию, ведь она попала в группу к Германии и Испании – а "самураи" взяли и переиграли обоих, заняв первое место. Причем победы произошли не в результате случайных отскоков или неоднозначных пенальти (хотя в матче с "Фурией" без спорного гола не обошлось). Команда Ходзимэ Мориясу добивалась своего благодаря смелой тактике и шикарным решениям тренерского штаба.

Характерной особенностью сборной Японии является контрастность двух таймов. До перерыва команда старается действовать прагматичнее, особо не раскрываясь, однако затем ее футбол становится гораздо более интенсивным и агрессивным. Даже пропущенный гол не меняет этого желания – Ходзимэ Мориясу упорно выжидает.

Главный тренер "самураев" пока демонстрирует один из лучших перформансов в плане управления игрой. Так, в матче с Германией он сумел распознать ключевую тактическую проблему – высокую позицию Раума и открывание зон под его рывки. В схеме с четырьмя защитниками Японии просто не хватало футболистов, чтобы перекрыть кислород Дэвиду, поэтому Мориясу перешел на "пятерку" позади. При этом его подопечные сами стали наказывать фулбеков "Бундестим" за агрессивную работу впереди, смело атакуя пространство за их спиной.

В поединке же с Испанией коуч решил действовать агрессивно, перекрывая каналы передач при стартовых розыгрышах испанцев – и давя на голкипера. Симон при игре ногами является совсем неидеальным голкипером. В итоге, Япония разбила обоих грандов со счетом 2:1.

Вообще, с заменами Ходзиме Мориясу угадывает необычайно. Они переворачивают ход встречи в тактическом плане и приносят результат – чего только стоит появление Доана во втором тайме, которое завершилось голами в ворота Германии и Испании. Хорватии надо быть к этому готовым.

Главным преимуществом сенсационного коллектива является высокий интенсивный прессинг. Считается, что агрессивное давление середняка на Германию или Испанию является самоубийством, однако "самураи" опровергли тезис. Япония умело контролирует переходные фазы и быстро перезагружает атаки благодаря высоким возвратам мяча, хотя и чередует такие отрезки с довольно надежным откатом в низкий блок. Та же Испания после 52-й минуты провела всего 2 удара из пределов штрафной. Нечто похожее было и во встрече с Германией.

Странно, почему мы вообще так легко списали Японию в раскладах перед Мундиалем и по ходу турнира. Подавляющее большинство "самураев" играет в известных европейских клубах, имея регулярную практику в еврокубках. Правда, на Итакуру они сегодня не могут рассчитывать из-за дисквалификации, а участие Кубо ныне под сомнением.

Ориентировочные составы на матч Япония – Хорватия

Япония: Гонда – Томиясу, Йошида, Танигути – Ито, Танака, Морита, Нагатомо – Доан, Маэда, Камада

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Крамарич, Перишич, Петкович

Прогноз "Футбол 24" – 0:0, овертаймы

Букмекеры считают фаворитом сборную Хорватии. Коэффициенты на ее победу вдвое ниже, чем на триумф Японии. Почему-то даже конторы думают, что успех "самураев" на этом турнире был случайным, а Испания вообще "слила" игру. Это не правда – подопечные Ходзиме Мориясу добились своего благодаря интенсивному прессингу, качественной обороне и грамотным тактическим перестановкам.

Главной опасностью для представителей Дальнего Востока является их же главное достоинство. По ходу матча Хорватию придется прессинговать, однако именно в таких условиях "клетчатые" превращаются в магическую команду, способную порвать любого. Без тренерских хитростей здесь не обойтись, однако и в этом плане явного преимущества нет. Златко Далич в гейм-менеджменте проявил себя столь же качественно, как и Ходзимэ Мориясу.

С большой вероятностью, голов сегодня будет немного. "Самураям" выгодно закрыться на своей трети, ведь соперник не очень качественно выглядит в позиционном наступлении. Хорваты, в свою очередь, не заинтересованы в том, чтобы сводить игру к разменам контратаками – им нужен удобный размеренный темп игры. В таких условиях огромное значение будет иметь первый гол

Сегодня трудно угадать победителя. Молодость будет противостоять опыту, интенсивность – классу, энергичность – мощи. Возможно, дело вообще дойдет до овертаймов. Мы не осмелимся прогнозировать триумфатора в такой игре, но поставим на ТМ 1,5 с ничьей в основное время.