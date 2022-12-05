"Найголовніше, що ми поважаємо нашого суперника, вони обіграли двох чемпіонів світу, Іспанію та Німеччину.

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Вони опинилися у невигідному становищі після першого тайму матчу з іспанцями, але проявили характер, менталітет та якість. Я говорю своїм гравцям, що ми не повинні нікого недооцінювати. Знаємо, що японці будуть битися як самураї, це їхня прерогатива.

Повинні налаштуватися на це, якщо хочемо рухатися вперед. Я дуже сподіваюся виграти в основний час і не доводити матч до екстра-таймів та серії пенальті. Минулого чемпіонату світу ми перемогли у додатковий час у кількох зустрічах завдяки впевненості у собі. У нас менталітет, схожий на японський, ми не здаємося. Хорватія готова боротися", – цитує Даліча офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.

Нагадаємо, поєдинок між Японією та Ховатією відбудеться вже сьогодні, 5 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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