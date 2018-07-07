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Янг: Вау, полуфинал чемпионата мира, дайте минутку, чтобы прочувствовать это

21:16 38 Читати українською
Янг: Вау, полуфинал чемпионата мира, дайте минутку, чтобы прочувствовать это
Сборная Англии / Getty Images

Фулбек сборной Англии Эшли Янг эмоционально прокомментировал победу своей команды над шведами в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Вау-вау-вау. Полуфинал чемпионата мира. Дайте мне минутку, чтобы почувствовать это. Спасибо всем за поддержку и на турнире, и дома. Невероятно! Мы продолжаем", – написал Эшли Янг в Twitter.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в следующий раунд. К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Следующим соперником "трех львов" станет Хорватия или Россия.

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ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Англия Англия ЧМ 2018 Швеция - Англия Эшли Янг Эшли Янг
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