Янг: Вау, полуфинал чемпионата мира, дайте минутку, чтобы прочувствовать это

Фулбек сборной Англии Эшли Янг эмоционально прокомментировал победу своей команды над шведами в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Вау-вау-вау. Полуфинал чемпионата мира. Дайте мне минутку, чтобы почувствовать это. Спасибо всем за поддержку и на турнире, и дома. Невероятно! Мы продолжаем", – написал Эшли Янг в Twitter.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в следующий раунд. К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Следующим соперником "трех львов" станет Хорватия или Россия.

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