Янг: Вау, півфінал чемпіонату світу, дайте хвилинку, щоб відчути це

Фулбек збірної Англії Ешлі Янг емоційно прокоментував перемогу своєї команди над шведами в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Вау-вау-вау. Півфінал чемпіонату світу. Дайте мені хвилинку, щоб відчути це. Дякую всім за підтримку і на турнірі, і вдома. Неймовірно! Ми продовжуємо", – написав Ешлі Янг у Twitter.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у наступний раунд. До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

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