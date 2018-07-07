toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ РОСІЯ - ХОРВАТІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

Янг: Вау, півфінал чемпіонату світу, дайте хвилинку, щоб відчути це

21:15 218 Читать на русском
Янг: Вау, півфінал чемпіонату світу, дайте хвилинку, щоб відчути це
Збірна Англії / Getty Images

Фулбек збірної Англії Ешлі Янг емоційно прокоментував перемогу своєї команди над шведами в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Вау-вау-вау. Півфінал чемпіонату світу. Дайте мені хвилинку, щоб відчути це. Дякую всім за підтримку і на турнірі, і вдома. Неймовірно! Ми продовжуємо", – написав Ешлі Янг у Twitter.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у наступний раунд. До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

ЧС-2018 Швеція – Англія: у британців з'явився топ-воротар, Стерлінг не зраджує собі, а скандинави розчаровують

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Англія Англія Швеція - Англія Ешлі Янґ Ешлі Янґ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Швеція – Англія: Пікфорд – найкращий гравець матчу
    ЧС 2018 — 19:23269 Швеція – Англія: Пікфорд – найкращий гравець матчу
2
дн
:
20
год
:
31
хв
Флора
18:30
Хапоель Беєр-Шева
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук