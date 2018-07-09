Янг: У нас хорошие шансы выиграть чемпионат мира

Полузащитник сборной Англии Эшли Янг поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча ЧМ-2018 сборной Англии против Хорватии.

"У нас хорошие шансы выиграть чемпионат мира. Мы чувствуем хорошо, настроение отличное. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, поэтому у нас есть преимущество. Но полуфинал в любом случае будет тяжелым. Мы готовимся в обычном режиме. Мы уверены в себе , почувствовали, что можем выиграть на крупном турнире.

Швеція – Англія: британські фани у Лондоні розгромили магазин IKEA після перемоги своєї команди

Ребенком я мечтал выиграть чемпионат мира. Сейчас мы приблизились к тому, чтобы дойти до самого конца. Могу ли я поверить, что буду играть в полуфинале чемпионата мира? Конечно, это невероятно. Я здесь, в составе, играю с такими классными партнерами. Но сейчас мы думаем только о матче с Хорватией.

Хорватия – Англия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Хорватия - очень сильная команда. Мы готовимся к игре с ними. Лука Модрич – прекрасный игрок, один из лучших в Хорватии. Но мы не будем концентрироваться на нем - в первую очередь, мы думаем о себе", – цитирует Янга Чемпионат.

Напомним, полуфинальный поединок ЧМ-2018 состоится 11 июля. Начало матча в 21:00