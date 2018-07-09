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Швеция – Англия: британские фаны в Лондоне разгромили магазин IKEA после победы своей команды

11:20 32 Читати українською
Швеция – Англия: британские фаны в Лондоне разгромили магазин IKEA после победы своей команды
Фанаты сборной Англии / фото: Sky Sports

Болельщики сборной Англии не сдерживали эмоций после победы своих любимцев над Швецией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Сборная Англии впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/4 финала подопечные Саутгейта одолели Швецию со счетом 2:0.

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После этого группа британских фанатов в Лондоне настолько праздновали триумф своей команды, что разгромили один из магазинов IKEA в Лондоне, сообщает LBC Breaking.

Следует отметить, что бренд IKEA был основан именно в Швеции.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2018 Англия сыграет против Хорватии. Матч состоится 11 июля.

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ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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