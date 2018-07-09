Швеция – Англия: британские фаны в Лондоне разгромили магазин IKEA после победы своей команды

Болельщики сборной Англии не сдерживали эмоций после победы своих любимцев над Швецией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Сборная Англии впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/4 финала подопечные Саутгейта одолели Швецию со счетом 2:0.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

После этого группа британских фанатов в Лондоне настолько праздновали триумф своей команды, что разгромили один из магазинов IKEA в Лондоне, сообщает LBC Breaking.

Следует отметить, что бренд IKEA был основан именно в Швеции.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2018 Англия сыграет против Хорватии. Матч состоится 11 июля.

Швеция – Англия: Магуайр, который забил гол, 2 года назад обещал отомстить шведам за проблемы с IKEA