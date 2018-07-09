Янг: У нас хороші шанси виграти чемпіонат світу

ПІвзахисник збірної Англії Ешлі Янг поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу ЧС-2018 збірної Англії проти Хорватії.

"У нас хороші шанси виграти чемпіонат світу. Ми почуваємось добре, настрій відмінний. Хорвати зіграли два матчі по 120 хвилин, тому у нас є перевага. Але півфінал в будь-якому випадку буде важким. Ми готуємось в звичайному режимі. Ми впевнені в собі, відчули, що можемо виграти на великому турнірі.

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Дитиною я мріяв виграти чемпіонат світу. Зараз ми наблизилися до того, щоб дійти до самого кінця. Чи можу я повірити, що буду грати в півфіналі чемпіонату світу? Звичайно, це неймовірно. Я тут, в складі, граю з такими класними партнерами. Але зараз ми думаємо тільки про матч з Хорватією.

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Хорватія – дуже сильна команда. Ми готуємося до гри з ними. Лука Модріч – прекрасний гравець, один з кращих в Хорватії. Але ми не будемо концентруватися на ньому - в першу чергу, ми думаємо про себе" – цитує Янга Чемпіонат.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок ЧС-2018 відбудеться 11 липня. Початок матчу о 21:00