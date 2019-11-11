Янас и Бонек могли возглавить Карпаты, – функционер

Бывший генеральный директор Карпат Михаил Практика рассказал, как в свое время львовский клуб мог получить звездного наставника из Европы.

"Вариантов кроме Голаца было немало. Наиболее реальный кандидат – Павел Янас. Он играл за французский Осер, а затем возглавлял сборную Польши. Также был разговор с его товарищем Збигневом Бонеком, хотя о приглашении звезды Ювентуса предметно речь не шла. Стефан Маевски, еще один тренер "Кадры" – он лично звонил мне и выражал готовность возглавить Карпаты.

Карпаты строго наказали Кудрика за неприличный жест в матче против Мариуполя

Как я узнал о Голаце? У меня был товарищ Марко Налетилич, который имел огромный опыт менеджерской работы в футболе, работал в Милане. Я неплохо знал сербский язык и мы как-то общались на тему тренера. Однажды он порекомендовал мне Голаца. Также Налетилич познакомил меня с Радомиром Античем, который дружил с Голацом, в свое время тренировал Реал и Барселону. Кстати, Йовичевича в Карпаты рекомендовал именно Антич.

Мы взяли Йовичевича бесплатно, как свободного агента. Наша молодежь училась у Йовичевича. Более того, назначение Игора наставником Карпат – замечательный ход. Жаль, что его быстро уволили. Мне казалось, что Йовичевич просто не имел поддержки и помощи во Львове. Однажды он даже признался мне: "Меня здесь не понимают". Как минимум, можно было использовать его знания и контакты", – рассказал Практика.

Читайте полную версию интервью: "Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з Димінським