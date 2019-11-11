Янас і Бонєк могли очолити Карпати, – функціонер

Колишній генеральний директор Карпат Михайло Практика розповів, як свого часу львівський клуб міг отримати зіркового наставника з Європи.

"Варіантів окрім Голаца було чимало. Найбільш реальний кандидат – Павел Янас. Він грав за французький Осер, а потім очолював збірну Польщі. Також була розмова з його товаришем Збігнєвом Бонєком, хоча про запрошення зірки Ювентуса предметно мова не йшла. Стефан Маєвскі, ще один тренер "Кадри" – він особисто дзвонив мені і висловлював готовність очолити Карпати.

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Як я дізнався про Голаца? У мене був товариш Марко Налетіліч, який мав величезний досвід менеджерської роботи у футболі, працював у Мілані. Я непогано знав сербську мову і ми якось спілкувалися на тему тренера. Одного дня він порекомендував мені Голаца. Також Налетіліч познайомив мене з Радоміром Антічем, який товаришував з Голацом, і свого часу тренував Реал та Барселону. До речі, Ігора Йовічевіча в Карпати рекомендував саме Антіч.

Ми взяли Йовічевіча безкоштовно, як вільного агента. Наша молодь вчилася у Йовічевіча. Більше того, призначення Ігора наставником Карпат – чудовий хід. Прикро, що його швидко звільнили. Мені здавалося, що Йовічевіч просто не мав підтримки і допомоги у Львові. Якось він навіть зізнався мені: "Мене тут не розуміють". Як мінімум, можна було використовувати його знання і контакти", – розповів Практика.

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