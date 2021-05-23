Яя Туре официально покинул Олимпик
Помощник главного тренера Олимпика Яя Туре решил покинуть донецкий клуб.
Олимпик объявил об уходе знаменитого ивуарийца после четырех месяцев работы, сообщает официальный сайт клуба.
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"Человек-харизма, всегда открытый и улыбчивый... За время пребывания в команде Яя стал неотъемлемой частью олимпийской семьи и навсегда ей останется! ФК Олимпик благодарит Туре за его вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Олимпика.
Добавим, что звездный ивуариец успел поработать аж с тремя тренерами – Игорем Климовским, Юрием Калитвинцевым и Романом Санжаром. К слову, дончане завершили сезон на 13-й позиции в турнирной таблице УПЛ, на 4 пункта опередив последний Минай.
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