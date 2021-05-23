Олимпик объявил об уходе знаменитого ивуарийца после четырех месяцев работы, сообщает официальный сайт клуба.

"Выбрасывать человека из футбола – неправильно": Суркис выступил против длительной дисквалификации Гельзина

"Человек-харизма, всегда открытый и улыбчивый... За время пребывания в команде Яя стал неотъемлемой частью олимпийской семьи и навсегда ей останется! ФК Олимпик благодарит Туре за его вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Олимпика.

Добавим, что звездный ивуариец успел поработать аж с тремя тренерами – Игорем Климовским, Юрием Калитвинцевым и Романом Санжаром. К слову, дончане завершили сезон на 13-й позиции в турнирной таблице УПЛ, на 4 пункта опередив последний Минай.

"Если будут возможности – воспользуюсь": интервью Шевченко о работе в Милане, целях сборной Украины и голах Малиновского