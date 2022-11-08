В Катаре не настроены толерантно воспринимать то, что не вписывается в их рамки традиционных ценностей.

Проведение чемпионата мира в Катаре сопровождается рядом проблем во многих сферах. Одной из них является вопрос отношения к сексуальным меньшинствам, к которым арабское общество, похоже, не готово.

Сборная Англии будет играть на ЧМ-2022 с капитанской повязкой в ​​поддержку ЛГБТ – запреты от ФИФА не помешают

Представителям ЛГБТ-сильности уже неоднократно сообщали о рисках, которые их ожидают в случае поездки на ЧМ-2022. Постоянно дают советы, как себя вести, чтобы ненароком кого-то не спровоцировать. Очередным подтверждением стереотипного мышления катарцев по вопросу сексуальности стало заявление бывшего футболиста сборной Катара Халида Салмана, являющегося амбасадором Мундиаля.

"Приезжая в Катар, они должны принимать наши правила. Это харам. Вы знаете, что такое харам? Я не ревностный мусульманин, но вы спрашиваете, почему это харам? Потому что это дефект психики", – заявил Салман в интервью ZDF. Издание Reuters добавляет, что после ответа на этот вопрос интервью внепланово сразу остановили.