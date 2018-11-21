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УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ

"Я же говорил, что это легко", – Ибрагимович отреагировал на победу Швеции над Россией

14:04 64 Читати українською
"Я же говорил, что это легко", – Ибрагимович отреагировал на победу Швеции над Россией
Виктор Линделёфа / фото из соцсетей

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не оставил без внимания победу своей национальной команды в матче Лиги наций с Россией.

Виктор Линделеф открыл счет во встрече точным ударом на 41-й минуте. После матча защитник шведов на своей странице в Твиттере опубликовал фотографии с поединка, добавив: "Златан, смотри".

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Ибрагимович оригинально оценил результативность бывшего партнера по команде: "Я же говорил, что это легко! Вперед!".

Сборная Швеции благодаря победе над Россией вышла в лигу A, финишировав на первом месте в своей группе Лиги наций, и стала потенциальным соперником Украины в плей-офф турнира.

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Лига наций6 тур

Швеция - Россия: Вторник 20 ноября 2018

Швеция
Матч окончен
2 : 0
Россия
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Лига наций Виктор Линделеф Виктор Линделеф Швеция - Россия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Швеция Швеция
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