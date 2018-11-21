"Я ж казав, що це легко", – Ібрагімовіч відреагував на перемогу Швеції над Росією

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч не залишив без уваги перемогу своєї національної команди в матчі Ліги націй з Росією.

Віктор Лінделеф відкрив рахунок у зустрічі точним ударом на 41-й хвилині. Після матчу захисник шведів на своїй сторінці в Твіттері опублікував фотографії з поєдинку, додавши: "Златан, дивись".

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Ібрагімовіч оригінально оцінив результативність колишнього партнера по команді: "Я ж казав, що це легко! Вперед!".

Збірна Швеції завдяки перемозі над Росією вийшла в лігу A, фінішувавши на першому місці в своїй групі Ліги націй, та стала потенційним суперником України у плей-офф турніру.

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