toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ

"Я ж казав, що це легко", – Ібрагімовіч відреагував на перемогу Швеції над Росією

14:04 771 Читать на русском
"Я ж казав, що це легко", – Ібрагімовіч відреагував на перемогу Швеції над Росією
Віктор Лінделеф / фото із соцмереж

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч не залишив без уваги перемогу своєї національної команди в матчі Ліги націй з Росією.

Віктор Лінделеф відкрив рахунок у зустрічі точним ударом на 41-й хвилині. Після матчу захисник шведів на своїй сторінці в Твіттері опублікував фотографії з поєдинку, додавши: "Златан, дивись".

Швеція – Росія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ібрагімовіч оригінально оцінив результативність колишнього партнера по команді: "Я ж казав, що це легко! Вперед!".

Збірна Швеції завдяки перемозі над Росією вийшла в лігу A, фінішувавши на першому місці в своїй групі Ліги націй, та стала потенційним суперником України у плей-офф турніру.

Україна у Лізі націй: стали відомі всі потенційні суперники у плей-офф

Ліга націй6 тур

Швеція - Росія: Вівторок 20 листопада 2018

Швеція
Матч завершено
2 : 0
Росія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга націй Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф Швеція - Росія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Швеція Швеція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
4
год
:
5
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук