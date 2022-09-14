"90% мира осуждают агрессию России против Украины. Я считаю, что мы должны воздержаться от этого матча. Не знаю, почему именно нас выбрали для этого матча.

УЕФА отстранит сборную Боснии и Герцеговины от своих турниров за матч с Россией, - СМИ

Не случайно? Согласен. Эта игра нужна нам меньше всего. Президент федерации сообщил мне об этом, когда вся работа уже была завершена. Да, это не обязанность советоваться по этому поводу с другими членами исполкома, но это был очень чувствительный вопрос, поэтому логично спросить у других членов.

Я защищал эту страну телом, потому сегодня готов защищать ее словом. Первым сказал, что сделаю все, чтобы этот матч не состоялся", – сказал Хусича Avaz .

К слову, боснийцы согласились на матч с Россией в Санкт-Петербурге, однако тамошнее и европейское сообщество разразились возмущениями. Ведущие звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами.