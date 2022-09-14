"90% світу засуджують агресію Росії проти України. Я вважаю, що ми повинні утриматись від проведення цього матчу. Не знаю, чому саме нас вибрали для цього матчу.

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Не випадково? Згоден. Ця гра потрібна нам менш за все. Президент федерації повідомив мене про це, коли вся робота вже була завершена. Так, це не обов'язок радитися щодо цього з іншими членами виконкому, але це було дуже чутливе питання, тому логічно спитати в інших членів.

Я захищав цю країну тілом, тому сьогодні готовий захищати її словом. Першим сказав, що зроблю все, щоб цей матч не відбувся", – цитує Хусіча Avaz.

До слова, боснійці погодились на матч з Росією у Санкт-Петербурзі, проте тамтешня та європейська спільнота вибухнули обуреннями. Провідні зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами.

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