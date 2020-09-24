Главный тренер Десны Александр Рябоконь не переживает из-за несерьезного отношения Вольфсбурга к противостоянию с его командой.

"Я вообще не обращаю внимание на то, что они там себе думают. Играем на запасном поле, так на запасном. Мячи круглые, поле ровное – все нормально.

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Я смотрел матч Вольфсбурга против Шахтера очень внимательно, ведь они недавно играли. С Александрией немцы играли давно. В ускоренном темпе просмотрел несколько деталей", – рассказал Рябоконь в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Вольфсбург перенес поединок квалификации Лиги Европы против Десны на свое запасное поле, а официальная пресс-конференция тренера черниговцев вообще не состоялась из-за отсутствия интереса немецких СМИ.

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