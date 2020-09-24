Головний тренер Десни Олександр Рябоконь не хвилюється через несерйозне ставлення Вольфсбурга до протистояння з його командою.

"Я взагалі не звертаю увагу на те, що вони там собі думають. Граємо на запасному полі, то на запасному. М'ячі круглі, поле рівне – все нормально.

Вольфсбург – Десна: тренер німецького клубу похизувався знаннями українського футболу

Я дивився матч Вольфсбурга проти Шахтаря дуже уважно, адже вони нещодавно грали. З Олександрією німці грали давно. У прискореному темпі переглянув кілька деталей", – розповів Рябоконь в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Вольфсбург переніс поєдинок кваліфікації Ліги Європи проти Десни на своє запасне поле, а офіційна прес-конференція тренера чернігівців взагалі не відбулась через відсутність інтересу німецьких ЗМІ.

Вольфсбург – Десна: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи